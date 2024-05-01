قاتلة شاب المقطم: "مقدرتش أشوف أبويا بيضِّرب"

اعترافات صادمة أدلت بها الفتاة المتهمة بقتل شاب تحرش بها بمنطقة المقطم لرجال المباحث عقب ضبطها.

وقالت الفتاة وعمرها 23 سنة، أن المتهم اعتاد معاكستها فى السابق وكانت تتلاشى المرور من أمامه لكن فى المرة الأخيرة قررت إبلاغ والدها.

وأضافت الفتاة أنها أخبرت والدها بما يفعله الشاب، فتوجه له ونهره لكن الشاب قام بضرب والدها ضربا مبرحا.

وتابعت “مقدرتش أشوف أبويا بيضِّرب” وأخرجت مشرطا من الشنطة وقمت بطعنه فى رقبته ولم أقصد قتله بل إبعاده عن ضرب والدى.

وكانت أقدمت فتاة على قتل شاب اعتدى على أبيها بالضرب، أثناء دفاعه عنها، بمنطقة المقطم في القاهرة.

تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح. طعن بسلاح أبيض وأضافت التحريات أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاحا أبيض وقامت بطعن أحدهما وأردته قتيلا، وفر الآخر، وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجني عليه.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.