حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بروض الفرج

قررت نيابة روض الفرج اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في سرقة الهواتف المحمولة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم روض الفرج تلقي معلومات تفيد قيام متهمين بسرقة الهواتف المحمولة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام مركبة "توك توك" قيادة أحدهما بأسلوب "الخطف" وبحوزتهما هاتف محمول "مجهول المصدر".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميلهما "سيء النية" مالك محل هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.