الأرصاد تحذر من العواصف الرملية والترابية وانخفاض الحرارة ليلًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترة المساء، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا على البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن المناطق الجنوبية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة، وعلى الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية في هذه الفترة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار رعدية وعواصف ترابية ورملية أثرت على البلاد أمس وتم غلق بعض الطرق، بعد انعدام الرؤية، مشيرة إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح في الكثير من المحافظات، مصاحب للعواصف الرملية والترابية على المناطق الجنوبية.