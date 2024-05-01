"تعليم القليوبية": تعديل جدول امتحان الإعدادية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، عن تعديل جدول امتحان الإعدادية الذي يبدأ من السبت 18 من مايو الجاري وحتى الخميس 23 من نفس الشهر.

أوضحت مديرية التعليم، في بيان لها اليوم، أنه جرى تعديل موعد امتحاني التربية الفنية والتربية الدينية، مشيرًا إلى أن المواعيد الجديدة ليصبح امتحان التربية الفنية الأحد 19 مايو الجاري لمدة ساعتان من الساعة 11 ونصف.

وتابع البيان: امتحان التربية الدينية أصبح الموعد الجديد الثلاثاء 21 مايو الجاري لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 ونصف صباحا على أن تستمر الامتحانات الأخري في مواعيدها المقررة منذ اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية.

وتضمن الجدول: السبت 18 مايو امتحان اللغة العربية، والخط والإملاء، والأحد: علوم وتربية فنية، والاثنين: لغة إنجليزية وتربية رياضية، الثلاثاء: هندسة وتربية دينية، والأربعاء: الجبر والإحصاء، والخميس: دراسات اجتماعية وكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات.

