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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 8 آلاف طن و533 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 533 شاحنة و640 سيارة وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 221 شاحنة و595 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 312 شاحنة و45 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة الحرية 1 وتغادر العبارة أمل، كما تم تداول 3300 طن بضائع و380 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، ايلة، بريدج  وآور . 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 على متنها 500 سيارة بوزن 1000 طن قادمة من جدة والسفينة HONEST ONE .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادر حركة الواردات