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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير تعليم الجيزة بمجلس مدينة 6 أكتوبر الجديدة لمناقشة المستجدات بالمدارس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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عقد مجلس مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، اجتماعا موسعا وبحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وأسامة نوح مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وطارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة ومحمد عبد المنعم وكيل مجلس الأمناء، ورئيس لجنة التعليم بالمجلس وأعضاء مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

وتم خلال الجلسة تناول العديد من الموضوعات أهمها ما يلي:

_ طلب صدور أمر تشغيل لمدرسة توفيق الحكيم للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار وأفاد السيد وكيل الوزارة أن المدرسة سوف يتم تشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد، كما أنه سيتم التنسيق بين المدارس التكنولوجية بالإدارة من جهة وبين باقي مدارس الإدارة من جهة أخرى لتدريب طلاب مدارس الإدارة  داخل المدارس التكنولوجية تنفيذاً لسياسة الدولة في الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال عقد دورات تدريبية  على البرمجة والذكاء الاصطناعي Ai.

- طلب توفير مركز لرعاية الموهوبين مع فتح فصول لمحو الأمية بالمدارس. 

تم طلب عقد مسابقة لأوائل الطلاب.

هذا وفي سياق متصل طلب وكيل الوزارة من مجلس الأمناء توفير مقر للإدارة التعليمية وذلك في إطار تذليل العقبات التي تواجه الإدارة التعليمية.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الذكاء الاصطناعي العام الدراسي الجديد المدارس التكنولوجية أكتوبر الجديدة