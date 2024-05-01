توقيع الكشف الطبي على 1508 حالات خلال قافلة طبية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1508 حالات خلال قافلة طبية مجانية بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط على مدار يومي 29 و30 أبريل الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 310 حالات جراحة، 229 حالة باطنه، 455 حالة أطفال، 68 حالة أسنان، 54 حالات نساء، 37 حالة تنظيم الأسرة، 238 حالة جلدية، 117 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 171 تحاليل متنوعة وحالتين موجات صوتية و8 حالات أشعة عادية و173 كشف مبكر للضغط والسكر و9 حالات خلع أسنان وتحويل 12 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 153 متردداً.

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