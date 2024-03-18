احتفالا برمضان.. أهالي مينا البصل يزينون شوارع غرب الإسكندرية

بروح المنافسة الإيجابية والمشاركة الجماعية، تزينت شوارع منطقة مينا البصل محافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكنك الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الشعور بالفرحة والبهجة وسط الفوانيس والزينة.

وفي بادرة اتخذها أهالي شارع ابن شميل وشوارع مينا البصل بتزيين شوارعهم، نتج عنها شوارع نظيفة ومزينة بشكل جمالي يبهج العين، حيث تكاتف الشباب والاهالي معاً، معبرين عن سعادتهم بقدوم شهر رمضان الكريم، والاحتفال بالانتماء والحب شوارعهم.

فمع الاضاءة والريم على المنازل وعربة الكنافة والفول، شعر الاهالي بالسعادة التي سيطرت على أجواء رمضان المميزة.

وتفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب تزين شوارع منطقة مينا البصل في شهر رمضان المبارك، وشاركتهم الفرحة والبهجة، وأكدت على دعمها الكامل والمستمر لاي فكره بنائَه تنشر روح الانتماء والحب لشارعنا ومصرنا الحبيبة.

وشجعت الاهالي على الاستمرار بالاهتمام بالشوارع بنظافتها وتزينها وشكلها الجمالي طوال العام كما شجعت روح المنافسة الايجابية بكافة الشوارع لإعادة الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، و ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.