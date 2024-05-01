"تعليم الجيزة": الامتحانات خط أحمر وأمن قومي ولا تهاون مع المقصرين

عقدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة اجتماعا موسعا مع مديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية والتوجيهات بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية لمناقشة الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني "آخر العام".

وبدأ الاجتماع بترحيب أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالحضور وتقديم الشكر للجميع على الجهد المبذول طوال العام الدراسي والنجاحات التي حققتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وإظهار المحافظة بالشكل اللائق.

وأكد خلال الاجتماع على بعض التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات وهي كالآتي: -

- التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومتابعة انتهاء المناهج وفقا للخطة الزمنية الموضوعة .

- التأكيد على السادة الموجهين المكلفين بوضع الامتحانات بأن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والالتزام بضوابط وضع الامتحان على أن يكون من داخل المقررات التي درسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ومراجعة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي اخطاء بها .

- التأكيد على عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية أثناء دخول اللجان.

- تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية .

- تفعيل غرف العمليات في الإدارات والتبليغ عن أى مشكلة أو معوقات لغرفة العمليات المركزية بالمديرية للوصول لحلها بأقصى سرعة ممكنة .

- إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تظهر باللجان وتزويد اللجان بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين وعمل مراكز تجمع للسادة المعلمين داخل كل إدارة لسد احتياج اللجان التي يوجد بها عجز .

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية

وكذلك الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة باللجان .

- وضع لوحات إرشادية داخل اللجان لإرشاد الطلاب إلى أماكن اللجان الخاصة بهم .

- الاهتمام بتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يومياً.

- التنبيه مشدداً على المحافظة على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من استلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لفتح مظاريف الأسئلة .

- الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان وضمان عدم تكدس الطلاب أمام اللجان .

- التواصل مع مراكز الشرطة لتوفير الحراسة اللازمة لتأمين اللجان أثناء عقد الامتحانات .

- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولاً بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسب المواد .

- التنبيه على حصر الطلاب الذين لهم تخلف للفصل الدراسي الأول والتأكيد على الطلاب بالعلم.

- التأكيد على مقاومة حالات الغش داخل اللجان وتطبيق القرارات الوزارية الواردة بهذا الشأن وعدم التهاون مع حالات الشغب وتطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم مع تلك الحالات.

وقد أعلن سلومةرفع درجات الاستعدادات القصوى ولا أجازات أثناء فترة الامتحانات ولا اعتذارات عن المراقبة إلا من خلال القومسيون الطبي معتمد.

كما أعلن أن جميع النتائج ستعلن في وقت موحد على مستوى المحافظة .

وأكد على الدور الرائد للموجه المقيم داخل اللجان ودوره الفعال في أعمال الامتحانات ومتابعة ومراجعة كافة إجراءات العملية الامتحانية ورفع تقرير يومي عن سير الامتحانات إلى مكتب السيد وكيل المديرية مع ضرورة المراقبة الدقيقة لأعمال الامتحانات .

ونبه على ضرورة التوعيه للطلبة وأولياء الأمور على صفحات الإدارات التعليمية والمدارس بالتنبيه على عدم اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أثناء التواجد داخل اللجان لأداء الامتحان حتى وإن كان مغلقا كي لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه وقدم الشكر لإدارة المتابعة والتوجيهات والقوافل التعليمية التي قدمت الكثير لخدمة العملية التعليمية ومعالجة السلبيات الموجودة بالإدارات التعليمية والمدارس.

وأكد على جميع الإدارات مخاطبة الأحياء لإزالة الإشغالات أو أي شيء يسبب ضوضاء حول أسوار المدارس بما يؤثر سلبا على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحان.