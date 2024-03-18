الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يلتقي بالمفكر المصري سمير مرقص

زار الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ووفد من المجلس، المفكر المصري الدكتور سمير مرقص في منزله بالقاهرة.

رافق الدكتور ميشال عبس، القس رفعت فكري الأمين العام المساعد ، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.

وسط محبة كبيرة، استقبل الدكتور سمير مرقص الدكتور ميشال عبس ووفد المجلس بحيث استمر اللقاء لمدة ساعتين تناقش فيها الطرفان قضايا كنسية ووطنية.

استعرض الدكتور ميشال عبس بداية بعض المواقف والمحطات التي حصلت منذ سنوات خلت، والتي صبت في مصلحة المجلس، والمسيحيين والكنائس، والوطن.

ومن ثم، قدم عرضا عن النشاط الذي سيقام بمصر بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل دوره على أرض مصر التي تعد واحة للحوار، والتنوع، والتلاقي، والمحبة.

من جهته، أثنى الدكتور سمير مرقص على العمل الجبار الذي يقوم به المجلس في مختلف الميادين، بفضل خطط الإنماء والاستراتيجيات الدقيقة المتبعة في العمل.

إضافة الى ذلك، نوه بالنشاط الذي سيقوم به المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه والذي سينظم على أرض مصر في تاريخ دخول العائلة المقدسة إليها.

كما رحب بفكرة إعادة تفعيل عمل مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر لما يمثل من قيمة وفرادة كنسية ووطنية، وعبر عن استعداده للتعاون في المجالات التي يمكنه ان يقدم خبراته فيها.