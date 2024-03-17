"أهلًا رمضان .. فطارك عندنا" مبادرة لطلاب التعليم الفندقي بالجيزة

بدء أبناء تعليم الجيزة من المدارس الفندقية خلال شهر رمضان في تقديم وجبات متكاملة بأسعار تنافسية وبخدمة ممتازة، وستقدم للجمهور من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة بحيث تكون الخدمة بنظام رسم الخدمة فقط وذلك بتوجيهات معالى محافظ الجيزة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية والمساهمة في الحد من الغلاء.

يأتي ذلك طبقا للقرار الوزاري ٢٩٠ الذى ينص تسليط الضوء على التعليم الفنى وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه فى كافة الإصلاحات والمنتجات وذلك بإشراف عام الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني والأستاذة سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات الدولة نحو أهمية التعليم الفني، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030.

وقد تم فتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيراً على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.

وأشار اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم إلى دعم التسويق الإلكتروني، والإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وتحدد قيمة السعر بحسب الوجبات المطلوبة الجدير بالذكر فقد تلقينا طلبات تفوق التوقعات لتصنيع وجبات إفطار صائم وكعك العيد والعمل على قدم وساق ليلا ونهارا تحت إشراف أمهر الطهاة بجميع مدارس التعليم الفندقي وتعمل المديرية علي تذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع