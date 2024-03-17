السفير الروسي بالقاهرة لـ"البوابة نيوز": هجوم أوكراني على نقاط انتخابية لعرقلة الانتخابات الرئاسية

قال السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، إن النظام فى كييف يحاول بمساعدة الأسلحة والقوات الغربية، من الوصول بشكل مباشر بالقوات العسكرية والهجوم على نقاط انتخابية على الحدود لعرقلة الانتخابات الرئاسية بها.

وأضاف السفير الروسي لدى مصر في تصريحات خاصة لـ "لبوابة نيوز"، أن الدول الغربية تحاول منذ عدة شهور من عرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال اجراءات غير شرعية مختلفة بما في ذلك محاولة النفوذ إلى البنية التحتية الألكترونية الروسية ، لافتا إلى أنه تم رصد هجمات إلكترونية على المواقع الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية ومواقع اللجنه المركزية للانتخابات.

وأكد السفير الروسي، أننا رغم تلك المحاولات الغربية نشهد فى روسيا أقبال عالى وغير مسبوق على المشاركة الانتخابات الرئاسية الروسية من الساعات الأولي من صباح اليوم حيث تجاوزت نسبة المشاركة أكثر من 70 %.

وأوضح جيورجي بوريسينكو أن المواطنين الروس فى مصر يمكنهم المشاركة فى الانتخابات الروسية فى ثلاث نقاط انتخابية محددة وهى السفارة الروسية فى القاهرة والقنصليتين الروسيتين فى الاسكندرية والغردقة ،كما هناك فرصة للمشاركة بالتصويت الألكترونى

وتشهد السفارة الروسية بالقاهرة ، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولا خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.

وكانت الانتخابات الروسية قد انطلقت، الجمعة الماضية، على مدار ثلاثة أيام، ولكن بالنسبة للبعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج تقام فقط اليوم حيث فتحت السفارة الروسية بالقاهرة أبوابها أمام الناخبين الروس من الساعة الثامنة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء.