تحرك برلماني بشأن اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا

طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التحرك لكشف جميع الحقائق حول اغتيال 3 رهبان مصريين بجنوب إفريقيا إثر تعرضهم لاعتداء إجرامي بدير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وتساءل رمزى، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى سامح شكرى وزير الخارجية وسها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائلا: "ما هى الأسباب الحقيقية وراء جريمة ذبح ثلاثة من الرهبان في كنيستين بجنوب إفريقيا؟ وهل موقف جنوب إفريقيا المشرف تجاه العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين ودعم مصر له صلة بهذا الحادث الاجرامى؟".

وأكد أن دولة جنوب إفريقيا كان لها موقفها الحاسم والقوى من حرب الإبادة في غزه وباتت هدفًا بعد أن فضحت مخططات الصهاينة أمام الرأي العام العالمي.

وتقدم النائب إيهاب رمزى بخالص العزاء للبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين، مطالباً الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لكشف جميع ملابسات هذا الحادث الإرهابى البشع.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا بشأن تعرض 3 من الرهبان لاعتداء إجرامي بالدير القبطى، دير القديس مارمرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الكنيسة، أن الهجوم أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.