بالفيديو.. القومي للبحوث: صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع

أكد الدكتور أحمد محمد السيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في ظل الظروف التي نشهدها، والمنتجات الزراعية تُعرف بكونها موسمية، إذ تظهر في موسم ما بسعر قليل بينما في آخر بسعر غال للغاية، لذلك يضطر المواطنون لحفظ الأطعمة وتخزينها.

وقال "السيد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، إنه يجب حفظ الطعام في جو نظيف خال من الهواء والماء والرطوبة، فوجودهما يسبب نموا للبكتيريا، وبالتالي تلف الأغذية.

وتابع، أن كل مادة غذائية لها طريقة حفظ مختلفة، فحفظ الخضراوات يختلف عن الفاكهة وكذلك اللحوم والأسماك، وغيرهم، موضحا: «عند حفظ الخس والجرجير، يجب وضعهم في أكياس مثقبة حتى يستطيع النبات أن يتنفس»، مشيرا إلى أنه يُفضل حفظ الأطعمة في أواني زجاجية شفافية، لتمييز نوعية الطعام.

وأردف رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، أن صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع، وتختلف من منتج لآخر، مشيرا إلى أن بعض المنتجات كالكرنب والبنجر تحتاج لوضعها في روق يمتص الرطوبة مُثقب.