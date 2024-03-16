بمناسبة تذكاره.. ننشر 12 درجة للتواضع قدمها بندكتوس القديس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكيّة بتذكار القديس بنديكتوس مؤسّس الرهبنة البنديكتيّة في تواريخَ مختلفة من كلّ عام فهو قديس تخلّى عن حياة العزّ، وسار في طريق الزهد والتقشّف.

وتستعرض “البوابة” في تذكاره 12 درجة للتواضع:

- نخس القلب وخوف الله والسلام في حضرته

- التخلي عن الإرادة الذاتية

- الطاعة

- الصبر على الاتعاب والجراح

- كشف أفكارنا وتصوراتنا للأب الرئيس(الروحي)

- الرضى والفرح بالذل والأعمال الحقيرة والثياب الفقيرة واعتبار أنفسنا غير مستأهلين للكرامة والنظر إلى أنفسنا كعبيد بطّالين

- اعتبار أنفسنا دون الآخرين وأقل قيمة من الآخرين وحتى أعظم الخطأة

- اجتناب التفرد والكلام في العمل

- أن نحب الصمت ونتعاطاه

- أن نجتنب المسرات المنحلة والقهقهة

- أن نمتنع عن الكلام بصوت عالٍ ونلزم الاحتشام

- أن نسلك في الأتضاع في كل عملٍ وأن تكون أعيننا إلى الأرض كالعشار ومنسى التائب