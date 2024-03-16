كولر يغادر اليوم إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرته

يغادر اليوم السبت السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، القاهرة متوجهاً لبلاده لزيارة أسرته وقضاء إجازة 7 أيام خلال فترة التوقف الدولي التي يخوض خلالها منتخب مصر معسكراً داخلياً يخوض خلاله دورة ودية بالقاهرة بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وطلب كولر من جهازه المعاون قبل السفر لسويسرا، تقريرا شاملا عن فريق سيمبا التنزاني قبل مواجهته ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأوصى معاونيه بتجهيز ملف شامل عن الفريق التنزاني وآخر مواجهات الأهلي معه بجانب مباريات حديثة بالدوري المحلي وأبطال أفريقيا.

ويرغب المدرب السويسري استكشاف المنافس قبل مواجهته بربع نهائي البطولة القاري.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة تنزانيا التي سيواجه خلالها سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

ويرغب الأهلي في إنهاء الترتيبات المبكرة لرحلة تنزانيا من أجل تهيئة جميع الأمور الخاصة بالرحلة الصعبة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة أمام الفريق التنزاني العنيد تُسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة في أبريل المقبل لمواصلة المشوار في رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وعلى صعيد المعسكر الداخلي للمنتخب، فقد أجرى مارسيل كولر اتصالاً مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب تم خلالها تنسيق بعض الأمور الخاصة بين الطرفين (الأهلي والمنتخب) .

وأكد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي أن هناك مكالمة هاتفية جرت جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وحسام حسن، وجاءت المكالمة إيجابية في إطار علاقة التعاون التي يجب أن تسود بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية الأخرى وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.