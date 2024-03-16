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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس حي العمرانية: السيطرة على حريق استديو الأهرام دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات

حريق استديو الاهرام
حريق استديو الاهرام بالجيزة
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رصد حي العمرانية من خلال المتابعة الميدانية تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس الحي، حريقا نشب باستديو الأهرام بالجيزة التابع لحي العمرانية.

وعلى الفور أخطر الحي غرفة عمليات المحافظة ورجال الحماية المدنية وشركة الكهرباء والغاز، وقال رئيس الحي لـ«البوابة نيوز» جاري السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حتي الآن. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية اليومية بمختلف قطاعات المحافظة، والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أحداث وتحقيق الانضباط.

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