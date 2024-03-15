تأخير انطلاق مباراة تشيلسي وأرسنال للسيدات لسبب غريب

تأخر موعد انطلاق مباراة تشيلسي وأرسنال للسيدات، اليوم الجمعة، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وتأجلت المباراة لسبب غريب، وهو تشابه جوارب الفريقين، حيث ارتدت لاعبات كل فريق الجوارب البيضاء، ليجبر حكم اللقاء لاعبات أرسنال على وجوب تغيير جوارب الفريق الضيف.

وأنقذ متجر هدايا نادي تشيلسي، الموقف حيث اضطررن لاعبات الجانرز إلى الدخول إليه وشراء جوارب مختلفة عن البيضاء، ليشترين جوارب داكنة عليها شعار البلوز، مما أجبر الفريق الضيف على وضع شريط لاصق على شعار أصحاب الأرض.

وتأخرت المباراة لمدة نصف ساعة، قبل عودة لاعبات الفريقين إلى الملعب وإجراء عمليات الإحماء بعد تغيير لون الجوارب، وذلك بحسب شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

ويتأخر فريق أرسنال للسيدات عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر.