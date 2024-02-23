الشكوك تحوم حول لحاق محمد صلاح بنهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي

تحوم الشكوك حول لحاق النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بمباراة تشيلسي، التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، المباراة النهائية من كأس كاراباو، التي تقام يوم الأحد المقبل بين ليفربول وتشيلسي.

وقد يغيب صلاح عن فريقه أمام البلوز بسبب الإصابة، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة برينتفورد الأخيرة بالبريميرليج، التي شهدت عودته بعد غياب شهر كامل عن المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبحسب شبكة «ليفربول إيكو»، فإن محمد صلاح قد لا يلحق بمباراة نهائي كأس كاراباو ضد تشيلسي، بسبب إصابته.

وأشارت الشبكة إلى أن مشاركة الفرعون المصري في النهائي ليست مؤكدة، كما أن هناك احتمالية لوجوده ضمن صفوف الريدز خلال اللقاء.

وأفادت بأن محمد صلاح قد يعود أمام تشيلسي يوم الأحد المقبل، أو أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء القادم.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام لوتون تاون الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الريدز صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة.