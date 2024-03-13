بركلات الترجيح.. أرسنال يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا بتخطي عقبة بورتو

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على نظيره بورتو البرتغالي بركلات الترجيح.

استضاف فريق أرسنال، مساء الثلاثاء، بورتو على ملعب الإمارات ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة بورتو طوال دقائق المباراة، حيث الإسباني مايكل أرتيتا، بالإيطالي جورجينيو أساسيًا بجانب ديكلاس رايس ومارتن أوديجارد في وسط الملعب.

دخل الفريق اللندني، اللقاء باحثًا عن الهدف الأول، حتى نجح البلجيكي ليونالردو تروسارد في قص شريط الأهداف في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم أرسنال بهدف تروسارد، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بورتو بهدف للا شئ على ملعب النور، ليتعادل الفريقين في المباراتين بنتيجة 1-1.

وفي الشوطين الإضافيين، فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، لتحسم ركلات الترجيح المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتخطى أرسنال، عقبة بورتو بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما سجل لاعبوه، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، وديكلان رايس، بينما أضاع ويندل وجروجيتش من الفريق البرتغالي.