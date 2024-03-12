تشكيل أرسنال لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الثلاثاء، نظيره بورتو على ملعب الإمارات، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في مواجهة بورتو، حيث يبدأ الإيطالي جورجينيو أساسيًا بجانب ديكلاس رايس ومارتن أوديجارد.

ويقود هجوم الفريق اللندني، بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، والبلجيكي ليونالردو تروسارد، حيث يغيب البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وخسر أرسنال، موقعة الذهاب أمام بورتو بهدف للا شئ، على ملعب النور ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كيويور

خط الوسط: جورجينيو - ديكلاس رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ليونالردو تروسارد.