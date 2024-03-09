مؤقتًا.. أرسنال يخطف صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول ومانشستر سيتي

خطف فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، مساء اليوم السبت، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

وانتزع أرسنال فوزًا صعبًا من ضيفه برينتفورد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

غاب النني عن مباراة أرسنال وبرينتفورد، حيث خرج من قائمة اللقاء، في ظل مشاركة الإيطالي جورجينيو أساسيًا في وسط الملعب بجانب ديكلان رايس ومارتن أوديجارد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، إذ افتتح رايس التهديف برأسية في الدقيقة 19 من صناعة بن وايت.

وسجل ويسا يوان، هدف برينتفورد في الدقيقة 45+4، بعد استغلاله لخطأ حارس الجانرز أرون رامسديل الكارثي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل حتى آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي من اللقاء، ليسجل الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز من رأسية في الدقيقة 86 من صناعة بن وايت أيضًا.

وبتلك النتيجة، تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا برصيد 64 نقطة، ليخطف القمة من ليفربول ومانشستر سيتي، اللذان تراجعا إلى المركزين الثاني والثالث، قبل مواجهتهما معًا غدًا الأحد، بينما تجمد رصيد برينتفورد 26 نقطة في المركز الخامس عشر.