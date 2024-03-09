تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هجوم الجانرز، الألماني كاي هافيرتز رفقة بوكايو ساكا وليوناردو تروسارد، حيث يجلس المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء.

ويغيب النني عن مباراة أرسنال وبرينتفورد، حيث خرج من قائمة اللقاء، ليشارك جورجينيو في التشكيل الأساسي بجانب ديكلان رايس ومارتن أوديجارد في وسط الملعب.

ويحتل أرسنال، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل مالاجيس - جاكوب كيويور

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - ليوناردو تروسارد.