بمشاركة النني.. أرسنال يشعل المنافسة على الدوري الإنجليزي باكتساح نيوكاسل

اكتسح فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جلس «النني» على مقاعد بدلاء الجانرز منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 89 بدلًا من الإيطالي المخضرم جورجينيو، ليلعب 6 دقائق فقط في مواجهة أرسنال ونيوكاسل.

وشهد الشوط الأول من اللقاء، تفوق واضح من زملاء محمد النني على الماكبايس، لينجحوا في إنهاء أول 45 دقيقة متقدمين بهدفين دون رد.

جاء الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل سفين بوتمان لاعب نيوكاسل، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.

وأضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 24 من صناعة البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وفي الشوط الثاني، عزز بوكايو ساكا تقدم الفريق اللندني بهدف ثالث في الدقيقة 65، قبل أن يختتم المدافع جاكوب كيور الرباعية في الدقيقة 69، وذلك قبل هدف تقليص الفارق من الضيوف عن طريق جوزيف ويلوك في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، أشعل أرسنال المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الجاري 2023-2024، مع ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف.

وبتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 68 نقطة، ليحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة، ونقطتين عن ليفربول متصدر الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 37 نقطة في المركز الثامن.