موقف النني.. تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره نيوكاسل على ملعب الإمارات، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، حيث دفع أرتيتا بالثلاثي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، والمخضرم الإيطالي جورجينيو.

ويقود هجوم فريق المدفعجية، بوكايو ساكا رفقة كاي هافيرتز والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، حيث يتواجد جابرييل جيسوس احتياطيًا.

ويحتل أرسنال، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثامن وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل مالاجيس - جاكوب كيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - جورجينيو

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.