أزمة نفسية تقود صاحب محل لإنهاء حياته شنقا في الهرم

أنهى صاحب محل حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل محل ملكه بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل المحل ملكه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب محل أحذية مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته افادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإنجاب ولم بتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.