ads
الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود صاحب محل لإنهاء حياته شنقا في الهرم

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى صاحب محل حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل محل ملكه بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل المحل ملكه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب محل أحذية مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته افادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية لعدم قدرته على الإنجاب ولم بتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة أزمة نفسية أجهزة الأمن العثور على جثة انهاء حياته دائرة قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مرورة بأزمة نفسية لمرورة بأزمة نفسية