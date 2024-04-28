كولر يجهز حسين الشحات لنهائي أفريقيا فى مباريات الأهلي بالدوري

يمنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبه حسين الشحات صانع ألعاب الفريق فرصة المشاركة فى مباريات الدوري المقبلة بداية من مواجهة الإسماعيلي لتجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى حسين الشحات من الإصابة بشرخ فى الوجه غاب على إثره فترة عن الملاعب وتواجد فى قائمة الأهلي التي واجهت مازيمبي، ولكن فضل كولر عدم الدفع به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ومن المقرر أن يستمر الشحات بخوض التدريبات والمباريات مرتدياً قناع الوجه طيلة شهرين للحفاظ على الوجه من الاحتكاك أطول فترة ممكنة.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي فى رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.

ويتحدث مارسيل كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق المقبل عن ضرورة "نسيان" المشوار الأفريقي بمواجهة مازيمبي والاستعداد لاستئناف المشاركات ببطولة الدوري ، ويرى كولر أن المنافسات الأفريقية الأخيرة شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من التعلّم من الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال البطولة القارية لعدم تكرارها فى الدوري.

بعيداً عما سبق، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة ويلاقى الترجي التونسي.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "سعداء بالفوز بثلاثية نظيفة والمباراة لم تكن سهلة كما تظهر النتيجة، واللاعبون قدموا مباراة مميزة".

وتابع كولر، "لم أُجرِ سوى تغيير وحيد على تشكيل لقاء الذهاب لأننا كنا نعلم أن المباراة ستكون قوية، ومعتمدة على اللعب العنيف والمجهود البدني العالي ولكني فى النهاية سعيد بالوصول إلى النهائي".

وعن من يحرس مرمى الأهلي أمام الترجي في النهائي قال كولر، "مصطفى شوبير قدم بطولة جيد جدا، الشناوي سيدخل مران الأهلي يوم الإثنين المقبل سنرى إذا كان يستطيع المشاركة.. الشناوي غاب لفترة طويلة جدا وعند عودته للتدريب سيتم تقييم الموقف وحسم الأمر".

وأضاف كولر، "دائما أكون سعيدا بوجود جماهير الأهلي، عملت في أندية كثيرة ولكني لم أرَ من قبل جماهير مثل الأهلي، كان لهم نقطة تحول كبيرة خلال اللقاء الجمهور كان اللاعب رقم 12.. أتمنى أن يتوجدوا بكثرة في مباريات الدوري من أجل دعم اللاعبين".

وردًا على سؤال كيفية قيامه بتجديد شغف ودوافع لاعبي الأهلي قال كولر: "في مثل هذه المباريات تكون الدوافع موجودة، ولكن في وجود منافس قوي مثل مازيمبي دائما تتحدث مع اللاعبين من أجل الضغط أكتر والتركيز بشكل أكبر واستغلال الفرص، واللاعبون كانوا على الموعد ونجحنا في تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي".

وعن الأفضلية النفسية للأهلي على الترجي التونسي علق كولر: "هذا بالنسبة للجماهير والإعلام فقط ولكننا نتحدث عن فريق مختلف تماما ولديه مدرب جديد، لا أستطيع الحديث عن الترجي في الوقت الحالي لأنني لم أشاهده بشكل جيد، ولكنه الفريق الذي فاز على صن داونز ذهابا وإيابا الذي يعتبر توب في أفريقيا".