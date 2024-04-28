الرئيس السيسى يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "مصر الرقمية"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مصر الرقمية"، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وأشار الفيلم إلى أنه: "في عصرنا الحالي أصبحت تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي هما عنوان لتقدم الأمم ورقيها، وأصبحت المعلومة وسرعتها ودقتها إحدى أهم أدوات صناعة القرار".وتابع الفيلم: جاءت توجيهات القيادة السياسية بتأسيس بنية معلوماتية قوية للدولة والتوسع في إنشاء مراكز البيانات لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة- الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من "1200" مهندس وعامل، أكثر من 5000 ساعة عمل.