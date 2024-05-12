العمل : ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية وأسبابها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية







نظمت مديرية العمل بالاسماعيلية ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان " المخاطر الكيميائية والأمراض السرطانية ومسبباتها " ، وذلك بمقر مجموعة شركات امبى انترناشيونال للملابس الجاهزة ، تهدف الندوة إلى التوعية بتأمين بيئة العمل من أجل مناخ آمن وصحى للعمال بكافة المنشآت ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى من المخاطر التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل و للحفاظ على المنشآت والممتلكات ، كما جرى خلال فعاليات الندوة توضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي ، مع التأكيد أن السلامة منهج حياة وأهمية تطبيق مفهوم السلامة ، و في كافة المنشآت للحفاظ على جميع الأفراد من مخاطر البيئة المحيطة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، وضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة بمختلف القطاعات للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها فى الحياة اليومية ، وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الأفراد والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة قام بإلقائها الدكتورة داليا حسن مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية ، مؤكداً على الإستمرار فى تنظيم تلك الندوات فى جميع المنشآت للتوعية بأهمية تطبيق أساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال الأجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ..