ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة.. قصف إسرائيلي عنيف في شمال غزة (فيديو)

قصف على منطقة جباليا
قصف على منطقة جباليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة الدخان بكثافة جراء قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

وينفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة ومكثفة وقصفا عنيفا بالمدفعية، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عودة عملياته العسكرية مرة أخرى إلى منطقة جباليا بعد أن أنهاها في ديسمبر الماضي، بزعم أن حركة حماس تعيد تنظيم صفوفها في هذه المدينة.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مخيم الجباليا، كما تنفذ الطائرات الحربية الإسرائيلية أحزمة نارية عنيفة في المناطق الشرقية مثلما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية". 
 

قصف اسرائيلي قطاع غزة أعمدة الدخان غارات جوية منطقة جباليا