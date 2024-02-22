أمام أنظار «النني».. أرسنال يخسر من بورتو في الوقت القاتل بأبطال أوروبا

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، خسارة من مضيفه بورتو البرتغالي بهدف للا شئ، في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجلس «النني» على مقاعد بدلاء فريقه ولم يشارك في اللقاء، حيث شاهد المباراة حتى نهايتها من دكة الاحتياط.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، ولكن باءت بالفشل، وسط استحواذ أرسنال على الكرة في أغلب الأوقات.

وفي الشوط الثاني، خطف أصحاب الأرض هدفًا قاتلًا عن طريق ويندرسون جالينو من صناعة أوتافيو، وذلك في الدقيقة 90+4، ليضع الجانرز في مهمة صعبة على أرضية ميدانه في مواجهة العودة.

وفاز بورتو على أرسنال بنتيجة 1-0، قبل مباراة العودة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.