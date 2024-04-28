بيونج يانج: تعزيز القدرات الاستطلاعية الفضائية لرصد التحركات العسكرية الأمريكية

أكد المتحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، أن بيونج يانج ستعزز قدراتها الاستطلاعية الفضائية كما هو مخطط؛ لرصد ومراقبة التحركات العسكرية للقوات الأمريكية والقوات المعادية الأخرى ومحاولاتها العدوانية.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المتحدث بعنوان: "محاولة الهيمنة الأمريكية لعسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى مسرح حرب تشكل تهديدا رئيسيا للسلام والأمن العالميين"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



واتهم المتحدث - في بيانه - واشنطن بتصعيد احتمال اندلاع حرب فعلية في المنطقة، موضحا أن الولايات المتحدة تبني جيشا فضائيا كبيرا فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها، بهدف شن هجوم نووي استباقي.



وشدد المتحدث على أن لكوريا الشمالية الحق في التطوير الفضائي واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، وندد بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية ستيفن وايتينج بأن إطلاق كوريا الشمالية للأقمار الصناعية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، قائلا إن الولايات المتحدة تتصرف على أساس سياسة "الكيل بمكيالين".



وكانت كوريا الشمالية قد وضعت أول قمر اصطناعي للتجسس "مالليجيونج-1" في المدار في نوفمبر الماضي، بعد محاولتين في مايو وأغسطس الماضيين. وتعهدت بإطلاق 3 أقمار اصطناعية أخرى هذا العام، لكن لم تكشف بعد عن أي جدول زمني لعمليات الإطلاق.

