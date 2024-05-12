ضبط 13 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 13194 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: 466 مخالفة السير بدون تراخيص، 24 دراجة نارية مخالفة 6852 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 12 مخالفة موقف عشوائى 266 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة 4 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.