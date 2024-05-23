خطة الزراعة للقضاء على «دودة الحشد الخريفية».. توفير المبيدات المستخدمة للمكافحة بالإدارات الزراعية.. مرور دوري على الزراعات وفحصها جيدا.. منشورات توعوية ونشرات إرشادية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تنفيذ خطتها للقضاء على دودة الحشد الخريفية خاصة قبل بدء موسم زراعة الذرة الشامية، حيث بدأت الادارة المركزية لمكافحة الافات بمتابعة جميع الآفات في مديريات الزراعة المختلفة وعلي كافة المحاصيل خصوصاً المحاصيل الإستراتيجية كما أنها تقوم بمتابعة مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة.



وقال الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن عقيدة الادراة تعتمد علي انه لا أمان لآفة بصفة عامة خصوصاً دودة الحشد الخريفية، مشيرا الى انه خلال العام الماضي لم تتعدي مظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية 7 % دون حدوث أي إضرار أو خسائر بالمحصول ونظراً لأنها من الآفات الوافدة فإنه قد تغير من سلوكها وأنماطها البيولوجية خصوصاً في ظل التغيرات المناخية المتطرفة لذلك فإنه يتم متابعتها هذا الموسم عن كثب في ظل إستراتيجية تعتمد علي مجموعة من النقاط التنفيذية.

وأوضح رزق أنه يتم مراجعة الخريطة الزمنية والمكانية لظهور دودة الحشد الخريفية في الأعوام الماضية للتتبع ظهور الآفة في هذه الأماكن خلال هذا العام خصوصاً الزراعات المبكرة، مع التشديد على مهندسي المكافحة بالمديريات المختلفة بضرورة المرور الدوري علي الزراعات وفحصها جيداً والتوجيه بالعلاج حال ظهور أي إصابة بدودة الحشد الخريفية، مشيرا الى انه يتم تفعيل الانذار المبكر بفحص المصائد والفحص الحقلي، وتوفير المبيدات المستخدمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية بالإدارات الزراعية.



وأكد رزق، أن هناك دور هام جداً للمزارعين أنفسهم لأنهم الأقرب إلي حقولهم بمداومة الفحص والمرور في زراعتهم والتوجه إلي أقرب جمعية زراعية أو إدارة زراعية لإرشادهم علي أعمال المكافحة وتوفير المبيدات وأن مكافحة الآفة في فترة الزراعة الأولي مهم لتقليل الامتداد وتخفيض الحمل البشري للآفة باقي الموسم وعلي المزارعين أن يقوم بعمليات المكافحة دون خوف أو هلع فإن أتباع أعمال المكافحة الصحيحة من عمليات بلعمه للنبات، والحصول علي المبيد الموصي به، والرش أخر اليوم بعد غروب الشمس متابعة النباتات بعد الرش يعمل علي التخلص من هذه الآفة .



من جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه يتم بالتنسيق مع الفاو، اعداد عددا من المنشورات التوعوية، والنشرات الارشادية والملصقات، لتوعية المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، يتم توزيعها على مديريات الزراعة والادارات والجمعيات الزراعية بكافة المحافظات، لنشرها على المزارعين، فضلا عن التوسع في نشرها بالوسائل التكنولوجية المختلفة.



وأضاف عزوز انه يجرى حاليا التنسيق في إطار التعاون المشترك، لاعداد كتيب تحت عنوان: "الإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية في مصر"، فضلا عن مجموعة من المواد الفيلمية المتميزة، وذلك بالتنسيق أيضا مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفيه .



وأوضح رئيس القطاع أن الأدلة الارشادية التي تم اعدادها تشمل : الدليل التعريفي بدودة الحشد الخريفية وطرق المواجهة، الدليل الارشادي لنظام المراقبة والانذار المبكر لدودة الحشد الخريفية في حقول الذرة، فضلا عن الدليل الارشادي لمراقبة ورصد دودة الحشد الخريفية في حقول الذرة بالفحص الحقلي بالاستعانة بتطبيق الفيتموس.

كما تشمل المطويات والنشرات التوعوية والارشادية أيضا: المبيدات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مصر، كذلك مظاهر الاصابة بدودة الحشد الخريفية، اضافة الى خطورة دودة الحشد الخريفية، مشيرا الى انه تم اعداد ثلاثة ملصقات توعوية، يتم توزيعها على الجمعيات والادارات الزراعية، ومناطق تجمعات المزارعين، وجميعها تستهدف نشر الوعي لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية، والوقاية منها وطرق مكافحتها حال وجودها.