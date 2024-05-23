المطران عطا الله حنا: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس، “نوجه رسالة الشكر والوفاء والثناء للدول الأوروبية التي اعترفت يوم امس بفلسطين وهذه خطوة في غاية الاهمية وخاصة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها شعبنا وما نتمناه ونطالب به هو ان تعترف دولا اخرى بفلسطين واعتقد بأن هذا سوف يحدث فهنالك قائمة من الدول التي تدرس هذه المسألة بشكل جدي وقد يتخذ بعض منهم قرارات خلال الفترة المقبلة بالاعتراف رسميا بفلسطين”.

وأضاف “حنا” عبر صفحتة الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، أن الاحتلال يزداد وحشية وعدوانية وهمجية سواء كان هذا في غزة ام في الضفة الغربية وما حدث مؤخرا في جنين ومخيمها انما هو امر في غاية الخطورة".

وأستطرد “حنا” : اننا ننادي ونطالب بأن تتوقف المجازر والجرائم في غزة فشعبنا هناك منذ 8 اشهر وهو يعاني الامرين نتيجة هذا العدوان الغاشم .

وتابع “حنا” ، بان الحراك العالمي المناصر للفلسطينيين والمنادي بوقف الحرب انما تتسع رقعته يوما بعد يوم وهذه ظاهرة يجب ان نستثمرها كفلسطينيين بشكل جيد ويجب ان يتم ترتيب الاوضاع الفلسطينية الداخلية فنحن امام تطورات غير مسبوقة لصالح القضية الفلسطينية ويجب على الفلسطينيين ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية والاحداث المقبلة.

وأكد “حنا ” علي ان اسرائيل لن تتمكن من القضاء على الشعب الفلسطيني ولن تتمكن من تصفية القضية الفلسطينية التي باتت قضية اممية يؤمن وينادي بها كافة الاحرار في العالم .

وأوضح: الاحتلال امام فشل ذريع ومن وحي عيد القيامة نقول بأن الخير سوف ينتصر على الشر والحياة سوف تنتصر على الموت والحرية والكرامة الانسانية سوف تنتصر على الظالمين المحتلين المستبدين الذين لا يريدون الخير لشعبنا . كان الله في عون شعبنا في هذه الاوقات العصيبة وان شاء الله لا يضيع حق وراءه مطالب.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، “من المؤسف ان نقول بأن ما فعله الطلاب المعتصمون في جامعاتهم لصالح القضية الفلسطينية كان اكثر فعالية من قرارات الجامعة العربية”.