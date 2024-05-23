تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من ممدوح عباس، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بالسب والقذف، لجلسة 13 يونيو.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.