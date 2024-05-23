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الخميس 23 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أجلت المحكمة الاقتصادية، الدعوى المقامة من ممدوح عباس، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بالسب والقذف، لجلسة 13 يونيو. 
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.
صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.

استئناف المحكمة الاقتصادية المستشار المستشار مرتضى منصور حبس مرتضي منصور