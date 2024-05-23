محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة والسوق الحضاري (صور)

تابع اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، مستجدات إنشاء مستشفي الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية "مليار و300 مليون جنيه "، حيث تم الإنتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وجاري إستكمال باقي الأعمال الإنشائية ، ومن المقرر أن تضم المستشفي 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير.



كما تابع محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري متعدد الطوابق "مول تجاري" بميدان مصطفي كامل بشارع بورسعيد بالشهداء ،والمقام على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه ، حيث جاري صب أعمدة الطابق الأرضي ، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

وفيما يخص قطاع الطرق، أوضح محافظ المنوفية أنه جاري إستكمال وإعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومنها شارع محمد فريد بطول 600 متر ،وذلك ضمن مشروعات خطة العام المالي الحالي للنهوض بمستوى الخدمات.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة.

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