انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة ، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة علي البلاد يومي الجمعة والسبت ويكون هناك انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة .

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يسود غدا الجمعة طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

كما يشهد غدا الجمعة نشاط رياح علي اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 28 درجة.