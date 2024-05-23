القاهرة الإخبارية: "لا رادع لمذابح الإسرائيليين في غزة"- فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "لا رادع لمذابح الإسرائيليين في غزة.. قوات الاحتلال تغدر بالنازحين في القطاع".

وأفاد التقرير: "لا يتواني جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، فلا يمر يوم إلا وتسقط نيران الاحتلال عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء إما باستهداف المنازل وهدمها على ساكنيها، أو برصد أي تجمعات للمدنيين ثم قصفها".

وأضاف: "في شمال القطاع إلى جنوبه، تضرب طائرات الاحتلال ومدافعه الفلسطينيين مثل استهداف منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة وقصف منطقة الفالوجا صاروخيا في هجوم أخرجت بعده عناصر الدفاع المدني 6 جثث لشهداء جراء العدوان".

وتابع: "حتى النازحون تغدر بهم قوات الاحتلال في أثناء تحركهم، فتقتلهم وهو يحاولن الحصول على ما يسد رمقهم ويروي عطشهم ويداوي جراحهم، وقبل كل ذلك البحث عن مأوى أمن".