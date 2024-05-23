جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق حزب الله 30 صاروخا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نحو 30 قذيفة أطلقت من لبنان على بلدات شمالية حيث دوت صفارات الإنذار، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات.

وبحسب جيش الاحتلال، تم اعتراض بعض القذائف وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، قائلة إنها أطلقت صواريخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بالقرب من صفد.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن طائرات سلاح الجو هاجمت منصات الإطلاق المستخدمة لتنفيذ الهجوم “وإغلاق الدائرة بسرعة”.

وأضاف الجيش أن إنذارات الطائرات بدون طيار التي انطلقت في كريات شمونة والمناطق المجاورة الأخرى كانت بمثابة إنذار كاذب، وهو ثاني إنذار من نوعه هذا الصباح.