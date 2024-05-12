مصرع شاب تحت عجلات القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمحلة

شهدت منطقة منشية البكرى بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، مصرع شاب صدمه قطار، خلال عبوره شريط السكة الحديد بالمنطقة المذكورة بدائرة قسم ثان المحلة ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار بمنطقة منشية البكرى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية.

وبفحص البلاغ، تبين أثناء عبور شاب يدعي "م.ح- 22 سنة" مزلقان السكة الحديد بشكل مفاجئ من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار، ولقى مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.