المشدد لمتهم بتهمة خطف فتاة وهتك عرضها بالقوة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقد في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م .ف" بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض مواطنة بالقوة في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بخطف المجني عليها "ك . م" وكان ذلك بالتحايل بأن قام بتغير خط سيره المقرر لسيارته حال استقلالها رفقته لتوصيلها لإحدى مراكز السوق فتوقف بالمجني عليها بمكان خال من المارين لإبعادها عن أعين الناس.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها المخطوفة بذات الزمان والمكان بالقوة بأن تعدي عليها ضربا فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مما شل مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية بإجبارها على تقبيل فاهه.

وأكدت شهادة معاون مباحث البساتين أن تحرياته توصلت إلى صحة حدوث الواقعة علي وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وأقر له عقب ذلك بارتكابه الواقعة.