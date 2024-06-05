السفارة الأمريكية ببيروت: لا إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار

أكدت السفارة الأمريكية في بيروت: "لا توجد إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار"، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيروت، أن التحقيقات جارية بشأن حادث إطلاق النار ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان.

يذكر أن مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أفاد بوجود انتشار أمني مكثف في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد محاولة مسلحين إطلاق النار على السفارة الأمريكية.

وأوضح مراسل الفضائية أن عمليات البحث جارية عن مطلقي النار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، موضحًا أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة عقب حادث إطلاق النار.