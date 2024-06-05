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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفارة الأمريكية ببيروت: لا إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بيروت
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أكدت السفارة الأمريكية في بيروت: "لا توجد إصابات في صفوف طاقمنا بعد حادث إطلاق النار"، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيروت، أن التحقيقات جارية بشأن حادث إطلاق النار ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان.

يذكر أن مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أفاد بوجود انتشار أمني مكثف في محيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد محاولة مسلحين إطلاق النار على السفارة الأمريكية.

وأوضح مراسل الفضائية أن عمليات البحث جارية عن مطلقي النار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، موضحًا أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة عقب حادث إطلاق النار. 

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