"البركة" يحصد جائزة "أسرع بنك يحقق المستهدف من مبيعات "World Card" لعام 2024

حصل بنك البركة على جائزة أسرع بنك يحقق المستهدف من مبيعات "World Card" في مصر، وذلك في منتدى ماستركارد للأعمال، الخاص بالمنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقيمت بمحافظة الأقصر.

تسلم الجائزة كل من عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، ومحمد الشراكي، مدير إدارة منتجات التمويل والبطاقات، بالنيابة عن بنك البركة.

وبهذه المناسبة، صرح عبد العزيز سمير، قائلاً: "تسلط هذه الجائزة المرموقة الضوء على التزام بنك البركة بتحقيق التميز في تقديم حلول مصرفية مبتكرة. إذ تعكس هذه الجائزة استراتيجية البنك في التركيز على البطاقات فيما يتعلق بنمو المحفظة والقيمة المضافة للعملاء من البطاقات، ما يعزز مكانته في قطاع التجزئة في السوق المصرفي المصري، وتبرهن الجائزة على العمل الاستثنائي الذي تم إنجازه في مجال أعمال البطاقات في بنك البركة خلال عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.

وقد أطلق البنك بطاقة الخصم المباشر World لشريحة ثراء وبطاقة الائتمان World في عام 2023.