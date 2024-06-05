نصف مليون جنيه غرامة "أفشة" في الأهلي

وقع مسئولو النادي الأهلي غرامة مالية كبيرة على اللاعب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن إن خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني وإدارة النادي قرروا توقيع غرامة مالية كبيرة على محمد مجدي أفشة بعد تصريحاته المثيرة بشأن عدد من زملائه بالفريق .

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة نصف مليون جنيه خاصة أن هناك حالة غضب كبيرة داخل صفوف الفريق وعلى المدير الفني السويسري مارسيل كولر بسبب تصريحات أفشة.

وكان "كولر" منع محمد مجدي أفشة من التدريب مع الفريق يوم الاثنين الماضي على خلفية الأزمة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يغادر مقر النادي.

وأشار المصدر، إلى أن هناك محاولات من الجهاز المعاون للأهلي للتدخل لدى السويسري مارسيل كولر للعفو عن "أفشة"، وعودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

تصريحات أفشة تثير الغضب في الأهلي

وكان محمد مجدي أفشة أثار حالة من الجدل في تصريحات تليفزيوينة بالتلميح لتوتر العلاقة بينه وبين السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

وأكد "أفشة" أن مارسيل كولر ليس المدرب الأفضل الذي تولى التدريب تحت قيادته، مؤكدا أن رانييه فايلر مدرب الفريق السابق هو الأفضل على الإطلاق.

كما وجه محمد مجدي أفشة في تصريحاته انتقادات غير مباشرة لبعض لاعبي الأهلي وعلى رأسهم إمام عاشور وهو ما أثار الغضب داخل صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الدوري والمقرر لها فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

مباريات الأهلى فى يونيو

فاركو × الأهلى..الجمعة 14 يونيو 7 مساءً "مؤجلة" من الجولة 11 للدوري

الاتحاد السكندري × الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى × الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء "مؤجلة" من الجولة 12 للدوري

الزمالك × الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى × فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري.

