هجوم مسلح على السفارة الأمريكية في بيروت

تعرضت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، لإطلاق نار من 3 مسلحين، وإصابة أحد المسلحين الذين هاجموا السفارة برصاص حراسها.

وقال الجيش اللبناني في بيان: "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

وأضاف الجيش: "أجرت وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة".

وذكرت السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس: "في الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "lbc" بسماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تم قطع الطريق المؤدية الى السفارة من ضبية وعوكر.