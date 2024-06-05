وزير الري: علاقات أخوية تربط مصر بالقارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان وإجراءات تعزيز هذا التعاون مستقبلاً .

وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص، فإن الوزارة حريصة على تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان، هذه المشروعات التى يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المواطنين بهذه الدول.

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف العمل فى عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجاري المائية وغيرها) من حيث ونسب الإنجازات المحققة فى كل مشروع، ووضع برنامج زمنى المقترح لافتتاح هذه المشروعات وتدشين عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم البدء بها قريباً .

وتم استعراض موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم إنهاء إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .

كما تم البدء في مشروع إنشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية حيث تم الانتهاء من (٣) محطات بمقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية ، وبدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، كما أوشك العمل فى محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي على الإنتهاء ، ومشروع لإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٨% حتي تاريخه ، كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما جارى الإنتهاء من تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان وتدريب الكوادر الفنية بدولة جنوب السودان .