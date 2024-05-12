إصابة مواطنين إثر انهيار حائط منزل بالفيوم

أصيب مواطنان إثر وقوع حادث سقوط جزء من حائط منزلهم بقرية إهريت بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث سقوط جزء من حائط منزل بقرية إهريت بمركز إطسا، وإصابة مواطنين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين انهيار جزء من حائط منزل ريفي قديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.