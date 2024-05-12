كل ما تريد معرفته عن طائفة البهرة وسلطانهم مفضل سيف الدين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء و أنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد، وأدى الصلاة داخل المسجد.

ورحب الرئيس السيسي بالسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة مشيداً بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت

- أبرز الفرق الإسلامية المنتمية للمذهب الشيعي

- ينتشرون في الهند وباكستان ولهم جماعات في أكثر من 40 دولة حول العالم.

- هاجر أول وفد منهم إلي مصر خلال فترة الستينيات

- يبلغ عددهم اليوم في مصر ما يقارب من 750 شخصا تشتغل نسبة عالية منهم في التجارة.

- تنتمي الطائفة إلى الفاطميين فيجتمعون غالبا لإقامة الصلاة في مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي وغيره من المساجد الفاطمية



- لا يتولى زعامتهم سلطان جديد إلا بنص وتعيين من السلطان السابق

- يعملون على إحياء كل ما يتعلق بالفاطميين من قبورهم ومساجدهم كما ساهمت الطائفة بجهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت في مصر وعدد من المساجد المصرية التاريخية

- يعد المجال التجاري هو ما يجمع أغلب جالية البهرة في مصر فضلا عن العديد من الأنشطة الخيرية.

- يستخدم البهرة تقويما قمريا إسلاميا بصيغة خاصة جرى تطويره منذ الفاطميين ويعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات الأشهر

سلطان البهرة هو السلطان مفضل سيف الدين

- سلطان البهرة الحالي والابن الثاني لسلطان البهرة الراحل الدكتور محمد برهان الدين ووُلد السلطان مفضل سيف الدين في مدينة سورات الهندية عام 1946

وينتمي إلى أسرة توارثت زعامة طائفة البهرة منذ مدة طويلة واعتنقت الإسلام منذ بزوغ شمسه في شبه القارة الهندية حيث تولى تربيته وتعليمه والده السلطان الراحل الدكتور محمد برهان الدين وله خمسة أبناء ثلاثة من الذكور أولهم الأمير جعفر الصادق ثم الأمير طه ثم الأمير حسين وابنتان.

منحته جامعة كراتشي الباكستانية شهادة الدكتوراة في الآداب عام 2015 تقديرا لجهوده الخيرية في العمل على توثيق الروابط الكريمة بين المسلمين كما منحته الهند جائزة السلام العالمية علم 2015 اعترافا بما وصفته بمساعيه القيمة وحرصه على تقدم الحريات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وجهوده في إنشاء مشروع توزيع الغذاء وتأمنيه في جميع انحاء العالم فيض الموائد البرهانية ومساعيه في تعزيز دور المرأة الاجتماعي والاقتصادي.