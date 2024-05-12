ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 8710 منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، عن أن قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8710 منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 219 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع المجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط كل قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومواصلًا قصفه وتدميره لكافة مناطق القطاع.